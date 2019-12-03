В Москву прилетел премьер-министр Монголии

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во вторник утром прилетел Москву. Его самолет совершил посадку в аэропорту Внуково-2. На выходе из самолета его встретили заместитель министр иностранных дел России Игорь Моргулов, посол России в Монголии Искандер Азизов, посол Монголии в Москве Дуламсурэнгийн Даваа. Об этом сообщил ТАСС.

Хурэлсух посещает Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, который летал с рабочей поездкой в Улан-Батор в сентябре. Монгольский премьер-министр встретится с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и обсудит актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества.