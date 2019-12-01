Савченко рассказала об "отвращении" на встречах с Порошенко

Экс-депутат Верховной рады Надежды Савченко рассказала о чувствах, которые испытывала во время встреч с бывшим президентом страны Петром Порошенко. По ее словам, Порошенко как человек "отвратительный", поэтому ей было неприятно с ним находится. Савченко описала все свои чувства одним словом: "отвращение".

"Человек просто отвратительный. В нем сразу видно, что он жадный. Реакция его на все отвратительна. И говорит он ужасные вещи. Я сразу все поняла, когда он мне начал объяснять про то, что у нас война идет, и что у него сын воевал", - рассказала Савченко Youtube-каналу ISLND TV.

По словам Савченко, ее удивил тот факт, что Порошенко со слезами на глазах рассказывал о том, что пожертвовал 180 миллионов гривен на фронт.

"Очень странно было, когда он начал рассказывать о 180 миллионах гривен, которые он якобы пожертвовал на фронт и заплакал. Каждый украинец что-то пожертвовал на войну, кто-то деньги, а кто-то жизнь. Я тогда поняла, что он просто жадный и алчный", - пояснила экс-депутат.

В конце мая 2016 года Надежда Савченко вернулась в Украину из России, где ее осудили за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. Тогда лично Петр Порошенко вручил Савченко орден.