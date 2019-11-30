На Украине назвали условия для прямых поставок газа из РФ

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что страна готова закупать газ у Российской Федерации напрямую. Соответствующая договоренность была достигнута. По его словам, теперь сторонам нужно обсудить условия прямых поставок.

Оржель подчеркнул, что в переговорах с Россией по газу Украина имеет четкую, прозрачную и откровенную позицию. Это означает, что новый контракт на поставку газа будет заключен по реальной цене, а не по "политической".

"Сейчас мы обсуждаем все условия прямых поставок газа из России, которая хочет заключить сделку в пакете с транспортом. В таком случае цена должна быть обязательно привязана к европейскому индикатору", - пояснил Оржель.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что новый раунд переговоров с Украиной по газу может начаться в декабре текущего года. Он также подчеркнул, что сроки заключения контракта во многом зависят от Киева.