"Газпром" перекроет Украине газ с 1 января 2020 года

"Газпром" направил "Нафтогазу" письмо, в котором предупредил украинских коллег о прекращении поставок газа на Украину с 1 января 2020 года, если между странами не будет заключен новый договор на поставку голубого топлива. О получении письма заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В письме указано, что остановка подачи газа на украинскую ГТС произойдет ровно в 10:00 1 января 2020 года по московскому времени. По словам Витренко, Украина не будет "воровать, забивать и потреблять" российский газ, который проходит транзитом в Европу.