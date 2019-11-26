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В Польше призывают "дворец Сталина" заменить триумфальной аркой

Мир

У обозревателя польского еженедельника Niedziela Матеуша Вырвича появилась идея снести Дворец культуры и науки в центре Варшавы, и построить на его месте триумфальную арку в честь "Варшавской битвы" 1920 года.

"Варшавской битвой" или "чудом на Висле" называют эпизод советско-польской войны, когда в августе 1920 года, когда польская армия, усиленная добровольцами польского происхождения из Франции и США, остановила наступление Красной Армии.

Дворец культуры и науки, построенный в центре Варшавы в качестве подарка польскому народу от Советского Союза в 1952–1955 годах, в народе называют "дворцом Сталина". После восстановления польского буржуазного государства дворец предлагали снести, но в итоге дворец сохранили, окружив новыми высотными зданиями.

С идеей построить триумфальную арку в честь "чуда на Висле" 1920 года выступали и другие — политики и общественные деятели. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Но они при этом не предлагали сносить Дворец культуры и науки.

По мнению журналиста, это нужно было сделать ещё в 1989 году. Однако Вырвич признает, что на эту тему в обществе есть разные мнения. Для левых в Польше 1920 год ассоциируется с агрессией и авторитаризмом польского государства под руководством Юзефа Пилсудского.

Согласно результатам опросов 34 процента поляков выступают против строительства такой триумфальной арки.

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