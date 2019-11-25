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Источник Правда.Ру

Медицинские эксперты опасаются, что Ассанж может умереть в тюрьме

Мир

Журналисту Джулиану Ассанжу, основателю сайта WikiLeaks, необходима медицинская помощь, в противном случае он может умереть в тюрьме. Об этом сообщается в открытом письме, подписанном 60 врачами разных стран.

Письмо медицинских экспертов адресовано Прити Пател, младшему министру по вопросам занятости в Министерстве труда и пенсий Великобритании.

По мнению медицинских экспертов Ассанж в нынешнем состоянии вряд ли сможет принимать участие в слушаниях о его экстрадиции, назначенных на февраль. Врачи требуют в целях осмотра перевести заключенного из тюрьмы Белмарш в одну из университетских больниц страны.

Медиков насторожило поведение обвиняемого на последнем судебном заседании: он с трудом вспомнил дату своего рождения, жаловался на условия, в которых содержится в Белмарше и в конце слушаний сказал, что не понимает сути происходящего в суде.

В конце сентября сообщалось, что Ассанж отбывает свое наказание в очень тяжелых условиях Журналист находится в полной изоляции и может принимать посетителей только два раза в месяц. Специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил о нарушении прав журналиста и потребовал у ряда стран расследовать это дело — но все они ответили ему отказом.

Темы wikileaks джулиан ассанж
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