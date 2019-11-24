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Источник Правда.Ру

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байденов

Мир » Северная Америка » США и Канада

Личный адвокат американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о наличии у него компрометирующих документов на семью Байдена. По его словам, если с ним что-то случиться, то эти документы будут обнародованы.

Такое заявление Джулиани сделал в связи с тем, что в прессе часто высказывают мнение о том, что Трамп в случае необходимости может "пожертвовать" своим адвокатом. Личный представитель президента утверждает, что его отношения с Трампом не могут ухудшиться, но на всякий случай у него есть "страховка" в виде компромата на Байденов.

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