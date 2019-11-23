Жители острова Бугенвиль, который входит в состав Папуа Новой Гвинеи заявили о желании стать независимым государством. На территории острова проходит референдум. Бывший лидер сепаратистского движения Петер Батсон выразил мнение, что скоро жители острова смогут сами управлять своими землями.
Многие эксперты утверждают, что у острова нет необходимых компетенций, а также финансовых ресурсов, чтобы быть независимым государством.
У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.