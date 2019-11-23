Остров Бугенвиль может отделиться от Папуа Новой Гвинеи

Жители острова Бугенвиль, который входит в состав Папуа Новой Гвинеи заявили о желании стать независимым государством. На территории острова проходит референдум. Бывший лидер сепаратистского движения Петер Батсон выразил мнение, что скоро жители острова смогут сами управлять своими землями.

Многие эксперты утверждают, что у острова нет необходимых компетенций, а также финансовых ресурсов, чтобы быть независимым государством.