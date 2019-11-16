Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе военные корабли

Россия собирается вернуть Украине три военных корабля, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе при попытке незаконного вторжения на территорию РФ. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. По их словам, сейчас стороны согласовывают механизм передачи судов "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу".

Отмечается, что передача кораблей должна произойти до саммита "нормандской четверки", который назначен на 9 декабря. Примечательно, что Украине вернут только корабли, а личное оружие моряков, рации, документы и другие личные вещи останутся в России, поскольку проходят в качестве вещдоков.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия передала Украине задержанных в Керченском проливе моряков. 7 сентября, между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными на формуле "35 на 25". Среди освобожденных с российской стороны оказались в том числе 24 украинских моряка и режиссер Олег Сенцов.