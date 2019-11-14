Война в Донбассе стала "самым старым" конфликтом в мире

В ООН подсчитали, что около трети нуждающихся в помощи из-за конфликта в Донбассе являются пенсионерами. Соответствующая запись появилась в официальном аккаунте организации в Twitter. В сообщении отмечается, что поскольку более трети нуждающихся в помощи - люди преклонного возраста, то конфликт в Донбассе считается "самым старым" в мире.

По оценке ООН, из-за бюрократических преград пенсионных выплат лишились более 560 тысяч пенсионеров Донбасса. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова утверждала, что страна должна пенсионерам с Донбасса около 1,3 миллиарда долларов. Причем этот долг был накоплен в период с 2016 по 2018 годы.