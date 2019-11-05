"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иски на $22 миллиарда

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил заявил, что у Киева есть претензии к "Газпрому" на сумму $22 миллиарда. Чтобы данные претензии были удовлетворены, необходимы встречные шаги со стороны РФ на аналогичные суммы.

Ранее руководитель "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что для того, чтобы заключить новый контракт на транзит газа, нужно решить все судебные споры.

Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.

Также украинский Антимонопольный комитет предлагает отказаться от штрафа около $7 миллиардов. В общей сложности — $22 миллиарда долларов предлагается "понять и простить". Он возмущенно заявляет: "Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?"

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" готов снизить сумму иска к "Газпрому" с $12 до $2 миллиардов при условии, что будет продолжен транзит газа с 2020 года и сохранения доходов от него на имеющемся уровне.

Фото: twitter.com