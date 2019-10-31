В США приняли резолюцию о процедуре импичмента Трампа

В США члены Палаты представителей конгресса большинством голосов одобрили резолюцию об официальном начале процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщила спикер палаты представителей Ненси Пелоси . В резолюции прописаны правила проведения процедуры импичмента.

За резолюцию проголосовали 232 члена палаты, 196 членов были против.

Для того, чтобы резолюция была одобрена требовалось 218 голосов.

Инициатором процедуры импичмента выступили члены Демократической партии.

Фото: twitter. com