Доктор исторических наук, профессор Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Игорь Герасимов заявил, что саммит Россия — Африка уже несколько раз окупил все затраты на его проведение, которые составили 4,5 миллиарда рублей.
Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что проведение саммита Россия — Африка, обошлось РФ в 4,5 миллиардов рублей. Данная сумма была получена на основании информации, опубликованной на сайте госзакупок.
По мнению аналитиков, саммит был одним из самых дорогих в организации мероприятий за последние 10 лет. 4.5 млрд рублей — сумма, выведенная из данных, опубликованных на сайте госзакупок.
Герасимов, который присутствовал на данном мероприятии, отметил, что саммит прошел на высшем уровне. Также он назвал саммит беспрецедентным событием — на одной площадке собрались главы почти всех стран Африки.
Напомним, что форум Россия — Африка проходил 23-24 октября в Сочи.
На саммите присутствовало 6000 гостей и 104 государств.
Фото: twitter.com
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