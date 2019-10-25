Эксперт: затраты на саммит "Россия – Африка" уже себя оправдали

Доктор исторических наук, профессор Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Игорь Герасимов заявил, что саммит Россия — Африка уже несколько раз окупил все затраты на его проведение, которые составили 4,5 миллиарда рублей.

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что проведение саммита Россия — Африка, обошлось РФ в 4,5 миллиардов рублей. Данная сумма была получена на основании информации, опубликованной на сайте госзакупок.

По мнению аналитиков, саммит был одним из самых дорогих в организации мероприятий за последние 10 лет. 4.5 млрд рублей — сумма, выведенная из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Герасимов, который присутствовал на данном мероприятии, отметил, что саммит прошел на высшем уровне. Также он назвал саммит беспрецедентным событием — на одной площадке собрались главы почти всех стран Африки.

Напомним, что форум Россия — Африка проходил 23-24 октября в Сочи.

На саммите присутствовало 6000 гостей и 104 государств.

Фото: twitter.com