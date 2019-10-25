Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве. Об этом сообщил политтехнолог Константин Долгов. Ковтун всегда становится на защиту официального Киева и националистических батальонов, поэтому его выступления часто доходят до конфликтов и потасовок.

"Оказывается Вячеслав Ковтун недавно попал в реанимацию. Попарил ноги и у него обнаружился диабет", - написал Долгов в Twitter.

По словам политтехнолога, сейчас самочувствие Ковтуна нормализовалось.