В Японии посчитали ошибкой России "разгром" Квантунской армии

Чтобы наладить эффективное сотрудничество с Токио Москве необходимо признать ошибкой "разгром" Японии в 1945 году. Такую позицию высказал японский журналист Ресуке Эндо на страницах издания Sankei Shimbun.

Эндо обвинил СССР в преступлении, поскольку захваченные военнопленные Квантунской армии погибли или пропали без вести в советских концлагерях. Квантунская армия была разбита советскими военными в начале сентября 1945 года во время Меньчжурской стратегической наступательной операции. В рамках операции СССР завладел территориями, которые Япония аннексировала еще во время Русско-японской войны 1904-1905 годов.

Японская сторона до сих пор юридически не признала исход Меньчужурской стратегической наступательной операции.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с историком и дипломатом Николаем Платошкиным, который считает, что Россия никогда не отдаст Японии южные острова Курильской гряды, несмотря на недавний ажиотаж вокруг заключения мирного договора.

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