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Источник Правда.Ру

Глава украинского МИД хочет, чтобы Евросоюз "дожал Россию"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал журналистам о своей просьбе к лидерам Евросоюза "дожать Россию" по вопросу Донбасса. По его словам, 14 октября пройдет заседание Совета министров ЕС по иностранным делам. Именно на этом совещании Пристайко хочет призвать европейских партнеров поддержать Украину.

Глава украинского МИД отметил, что в Киеве согласны идти на "болезненные шаги, на которые часть народа страны реагирует очень остро". Пристайко собирается сказать партнерам из ЕС, что в этот трудный для Украины момент они должны "поддержать и подставить плечо". 

"Если в течение ближайшего времени Евросоюзу не удастся дожать Россию по вопросу Донбасса, то ситуация может откатиться назад до полномасштабного военного конфликта. Мы снова будет наращивать силы на линии соприкосновения, чтобы защититься", - пояснил Пристайко.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинская сторона неоднократно срывала процедуру разведения сил в Донбассе.

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Темы мид донбасс евросоюз дожать россию вадим пристайко
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