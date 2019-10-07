На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил 7 октября в населенных пунктах Золотой и Петровское не состоится, несмотря на достигнутые договоренности в Минске. По его словам, эти поселения подверглись обстрелам, поэтому Украина вынуждена ждать еще семь дней.

"В Минске мы договорились о том, что разведение сил начнется только на седьмой день полного режима тишины. То есть, обозначенные населенные пункты не должны обстреливаться в течение недели. Договоренность не была достигнута, поэтому процесс разведения сил затягивается на неопределенное время", - пояснил Пристайко журналистам.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ультраправая группировка "Азов" не подчиняется приказам украинского командования. Перед уходом войск ВСУ и отводом тяжелого вооружения, националисты заняли несколько населенных пунктов недалеко от Золотого.

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