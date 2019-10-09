Глава Минобороны Украины исключил амнистию ополченцев Донбасса

Киев не будет использовать для участников конфликта в Донбассе механизм полной амнистии, предусмотренный минскими соглашениями. Такое заявление сделал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Ни в каком сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших, и особенно тех, кто совершил преступления", - сказал он.

Министр добавил, что эту позицию поддерживают все члены украинского правительства, которые работают над вариантами урегулирования конфликта в Донбассе. Глава Минобороны подчеркнул, что соглашения в Минске подписывались под очень серьезным внешним давлением, а сейчас "ситуация изменилась". Теперь Киев может предложить другое видение ситуации в Донбассе, которое будет согласовано с международными партнерами.