Глава МИД Белоруссии: не желаем оказаться на острие борьбы РФ и НАТО

Белоруссия не желает оказаться на острие противостояния Российской Федерации и Североатлантического альянса.

Об этом в ходе прошедшего в Минске форума "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" заявил глава Министерства иностранных дел постсоветской республики Владимир Макей, сообщают "РИА Новости".

Белоруссия призывает к широкому международному диалогу по вопросам безопасности и сотрудничества, отметил глава МИД республики.

Владимир Макей отметил, что "белорусы, как никто другой, знают, чем чревато положение буферной зоны". Глава МИД Белоруссии заявил, что "этот тяжелый урок мы уже проходили в своей истории, и не раз".

Поэтому, подчеркнул Макей, постсоветская республика чувствует ответственность не только за свою безопасность, но и за безопасность Европы в целом.