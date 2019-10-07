Глава Минэнерго США пообещал Литве помощь в борьбе с Белорусской АЭС

Действующий премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал Вашингтон оказать Вильнюсу содействие в блокировании импорта электроэнергии с Белорусской АЭС.

Соответствующее заявление литовский премьер сделал в ходе встречи с главой Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки Риком Перри.

Сквернялис напомнил, что Литва считает Белорусскую АЭС объектом небезопасным и планирует сделать все возможное для блокировки импорта вырабатываемой ею электроэнергии.

Премьер-министр Литвы заявил, что Рик Перри якобы пообещал Вильнюсу поддержку США.

Напомним, что Белорусская атомная электростанция строится в городе Островец в 50 километрах от Вильнюса.