Власти Голландии отказываются от названия "Нидерланды"

Власти Голландии прекратят позиционировать страну за рубежом как "Голландия" и начнут использовать наименование "Нидерланды".

Об этом пишет местное издание Adformatie, сообщает ТАСС.

Напомним, что в настоящее время Нидерланды по большей части позиционируют себя на международной арене как "Голландия".

Активно использовать название "Нидерланды", пишет Adformatie, власти Голландии планируют уже в следующем году на Олимпийских играх в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.

Примечательно, что название "Голландия" закрепилось за Нидерландами из-за названия двух исторически наиболее развитых регионов страны — Южная и Северная Голландия. В целом же по отношению к стране правильным является употребление названия "Нидерланды".

Государство состоит из 12 провинций в Европе и нескольких островов в Карибском бассейне.