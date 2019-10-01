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Тонна кокаина спасла жизнь потерпевшим кораблекрушение

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Пассажиры затонувшего у берегов Колумбии судна несколько часов оставались на плаву и не погибли благодаря водонепроницаемым пакетам, набитым 1,2 тонн кокаина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Представители колумбийского военно-морского флота обнаружили сегодня утром трех мужчин,барахтавшихся в воде в 55 километрах от города Тумако. Спасенные объяснили, что их лодку накрыла большая волна, после чего они около трех часов провели в Тихом океане, держась за черные пакеты с наркотиками.

Пострадавших подняли на сушу и оказали им медицинскую помощь. Полиция осмотрела многочисленные пакеты и нашла внутри 1,2 тонны кокаина. Мужчин немедленно арестовали и взяли под стражу. По данным местной прессы, пишет Daily Mail, их подозревают в обороте наркотиков. На данный момент неизвестно, выдвинуты ли против них официальные обвинения.

Один человек с затонувшего судна бесследно исчез. Колумбийские военные моряки ведут поиски.

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Фото: @warfiles

 

Темы кокаин колумбия вмф колумбии кораблекрушение
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