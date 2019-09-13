Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес призвал своих соратников "затопить" США кокаином. Такое утверждение содержится в докладе американского Управления по борьбе с наркотиками. Об этом сообщает издание El Mundo.
По информации журналистов, в докладе американского ведомства говорится о том, что в 2005 году Чавес собрал в своей официальной резиденции людей, связанных с разведкой, чтобы приказать им "бороться с США, затопив страну кокаином". При этом он также заявил о необходимости "быть в координации" с леворадикальной группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии", утверждается в документе.
Эти сведения Управление по борьбе с наркотиками США основывает на показаниях одного из присутствующих на данной встрече.
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