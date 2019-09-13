Уго Чавеса обвинили в стремлении "затопить" США кокаином

Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес призвал своих соратников "затопить" США кокаином. Такое утверждение содержится в докладе американского Управления по борьбе с наркотиками. Об этом сообщает издание El Mundo.

По информации журналистов, в докладе американского ведомства говорится о том, что в 2005 году Чавес собрал в своей официальной резиденции людей, связанных с разведкой, чтобы приказать им "бороться с США, затопив страну кокаином". При этом он также заявил о необходимости "быть в координации" с леворадикальной группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии", утверждается в документе.

Эти сведения Управление по борьбе с наркотиками США основывает на показаниях одного из присутствующих на данной встрече.

Ранее стало известно, что экс-сотрудник администрации президента Олег Смоленков, которого называют вероятным информатором американских спецслужб, улетел в Черногорию с семьей на отдых два года назад, нарушив запрет российским чиновникам выезжать в эту страну. Допустившие выезд Смоленкова должностные лица понесли дисциплинарное наказание, вплоть до увольнения.

Читайте также: Сноуден готов вернуться в США на "честный суд"