Трамп назвал нашумевший разговор с Зеленским "хорошим" и "законным"

Президент США Дональд Трамп крайне положительно охарактеризовал состоявшийся в июле текущего года разговор с главой Украины Владимиром Зеленским.

В своем аккаунте в Twitter действующий президент Соединенных Штатов Америки написал, что его разговор с главой постсоветской республики был "хорошим, честным и законным".

На публикацию обратили внимание "Известия".

Лживые средства массовой информации и демократы же выставили тот телефонный разговор в дурном свете, посетовал Дональд Трамп.