Президент США Дональд Трамп крайне положительно охарактеризовал состоявшийся в июле текущего года разговор с главой Украины Владимиром Зеленским.
В своем аккаунте в Twitter действующий президент Соединенных Штатов Америки написал, что его разговор с главой постсоветской республики был "хорошим, честным и законным".
На публикацию обратили внимание "Известия".
Лживые средства массовой информации и демократы же выставили тот телефонный разговор в дурном свете, посетовал Дональд Трамп.
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