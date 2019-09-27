Вице-премьер Украины: Запад пока против членства республики в ЕС и НАТО

Североатлантический альянс не готов к членству Украины в военно-политическом блоке.

Об этом в интервью изданию "Европейская правда" заявил вице-премьер постсоветской республики по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба.

На слова вице-премьера Украины обратили внимание "РИА Новости".

Ни НАТО, ни Евросоюз, подчеркнул Кулеба, пока не хотят видеть Украину в альянсе. Необходимо, подчеркнул вице-премьер республики, работать над тем, чтобы такое желание у западных коллег Киева появилось.

Дмитрий Кулеба признал, что Украина "провисает" в сфере безопасности и обороны и не соответствует стандартам НАТО.