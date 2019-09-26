Лукашенко пообещал "не дружить против России"

Белоруссия не станет дружить против России. Такое заявление во время общения с украинскими журналистами сделал президент республики Александр Лукашенко.

"Мы не собираемся дружить против России и тем более, когда нам было трудно, будем откровенны, кроме России и Китая, с которым у нас только завязывалось сотрудничество, больше в общем-то никто не поддерживал", - сказал он.

Белорусский лидер подчеркнул, что на встречах с представителями США он всегда заявляет: если разговоры будут идти в плоскости выбора между Западом и Россией, то никакого разговора в таком случае не получится.

"Некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Белоруссией не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть нашу страну суверенной и независимой", - заключил глава государства.