Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила главу Финляндии Саули Ниинисте регулярно обсуждать с Россией проблему "оккупированных территорий" Грузии.
Напомним, что "оккупированными территориями" Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию.
Об этом сообщает специальный корреспондент издания "Взгляд" в Тбилиси.
Отмечается, что встреча национальных лидеров Финляндии и Грузии состоялась в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки, на полях Генассамблеи ООН.
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