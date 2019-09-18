Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп назначил нового советника по национальной безопасности. Им станет Роберт О'Брайен, который ранее занимал должность специального посланника по делам заложников.

"Я рад объявить о том, что я предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность , как нашего нового советника по национальной безопасности", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

По словам президента, он долгое время работал О'Брайеном и может отозваться о нем только с положительной стороны. Как пишет издание The Washington Post, новый советник имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также хорошие отношения с коллегами. "В Белом доме хотят видеть командного игрока", - подчеркивают журналисты.

О'Брайен сменит на посту Джона Болтона, об отставке которого стало известно 10 сентября. Американские журналисты назвали бывшего советника Трампа "безжалостным чиновником-бюрократом".