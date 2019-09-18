Президент США Дональд Трамп назначил нового советника по национальной безопасности. Им станет Роберт О'Брайен, который ранее занимал должность специального посланника по делам заложников.
"Я рад объявить о том, что я предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность , как нашего нового советника по национальной безопасности", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.
По словам президента, он долгое время работал О'Брайеном и может отозваться о нем только с положительной стороны. Как пишет издание The Washington Post, новый советник имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также хорошие отношения с коллегами. "В Белом доме хотят видеть командного игрока", - подчеркивают журналисты.
О'Брайен сменит на посту Джона Болтона, об отставке которого стало известно 10 сентября. Американские журналисты назвали бывшего советника Трампа "безжалостным чиновником-бюрократом".
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