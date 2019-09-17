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Во дворце Елизаветы II бар королевы закрыли из-за пьянства сотрудников

Мир » Европа » Евросоюз print

В Букингемском дворце — официальной резиденции британских монархов в Лондоне — закрыли королевский бар.

Об этом сообщает пресс-секретарь королевы Великобритании Дик Арбитер, ссылаясь на The Daily Mail, сообщает "Взгляд".

Согласно предоставленной информации, причиной закрытия королевского бара стало пьянство сотрудников Букингемского дворца. Дик Арбитер заявил, что они якобы часто покидали бар в "потрепанном" виде.

Пресс-секретарь королевы Великобритании отметил, что в Букингемском дворце функционирует королевский бассейн, которым персоналу пользоваться разрешено.

Ранее сообщалось, что 22-летний британец проник на территорию Букингемского дворца и попытался пробраться в спальню самой королевы Елизаветы II.

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Темы бар лондон спиртное алкоголь британия пьянство алкоголизм елизавета ii великобритания
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