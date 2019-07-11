Молодой британец пытался проникнуть в спальню Елизаветы II

На территорию Букингемского дворца в Лондоне пробрался неизвестный.



Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram / Новости от 07.03.2019 19:31

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Сообщается, что 22-летний мужчина направлялся в спальню королевы Елизаветы II.

По данным издания, инцидент вызвал серьезную панику во дворце. Британским полицейским, пишут авторы материала, удалось задержать преступника буквально через несколько минут после того, как он пробрался на территорию дворца.

Мотивы поступка молодого человека не разглашаются.

У пользователей сети интернет же, как обычно, собственная версия произошедшего — поступок британца они называют подражанием Майклу Фэгану, которому 37 лет назад все-таки удалось пробраться в спальню правящей королевы Соединенного Королевства.