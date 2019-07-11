На территорию Букингемского дворца в Лондоне пробрался неизвестный.
Об этом сообщает британское издание The Sun.
Сообщается, что 22-летний мужчина направлялся в спальню королевы Елизаветы II.
По данным издания, инцидент вызвал серьезную панику во дворце. Британским полицейским, пишут авторы материала, удалось задержать преступника буквально через несколько минут после того, как он пробрался на территорию дворца.
Мотивы поступка молодого человека не разглашаются.
У пользователей сети интернет же, как обычно, собственная версия произошедшего — поступок британца они называют подражанием Майклу Фэгану, которому 37 лет назад все-таки удалось пробраться в спальню правящей королевы Соединенного Королевства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.