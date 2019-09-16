Лукашенко: женщины в парламенте нужны, чтобы мужчины "не дурили"

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что треть членов парламента постсоветской республики должны составлять женщины.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи главы Белоруссии с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, сообщает агентство новостей РИА.

Когда треть членов парламента женщины, то мужчины "не дурят, не прыгают, не бегают", заявил Александр Лукашенко. Представительницы прекрасного пола являются сильным стабилизирующим фактором в любом обществе, пояснил президент Белоруссии.

"Дурить, прыгать, бегать" мужчинам при женщинах стыдно, отметил Лукашенко.