Жители Киева, столицы Украины, в очередной раз заблокировали движение электропоездов. На этот раз — на станции "Троещина-2".
Инцидент произошел вчера, 12 сентября, сообщает агентство новостей РИА.
Таким образом граждане постсоветской республики выразили недовольство тем, что поезда курсируют не по графику, а вместо шести вагонов в составе часто бывает лишь четыре.
Но и это еще не все — часть дверей в составе не открываются, а некоторые рейсы вообще отменяют, сетуют жители Киева.
Отметим, что киевляне не в первый раз блокируют движение городской электрички. В октябре минувшего года, например, украинцы таким образом выразили протест против постоянных задержек в расписании и сокращения количества вагонов.
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