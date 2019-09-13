Протестующие жители Киева заблокировали движение электрички

Жители Киева, столицы Украины, в очередной раз заблокировали движение электропоездов. На этот раз — на станции "Троещина-2".

Инцидент произошел вчера, 12 сентября, сообщает агентство новостей РИА.

Таким образом граждане постсоветской республики выразили недовольство тем, что поезда курсируют не по графику, а вместо шести вагонов в составе часто бывает лишь четыре.

Но и это еще не все — часть дверей в составе не открываются, а некоторые рейсы вообще отменяют, сетуют жители Киева.

Отметим, что киевляне не в первый раз блокируют движение городской электрички. В октябре минувшего года, например, украинцы таким образом выразили протест против постоянных задержек в расписании и сокращения количества вагонов.