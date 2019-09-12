Пауэр призналась, что пошла против России вопреки позиции Вашингтона

Бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр опубликовала свои мемуары, в которых рассказала о том, как ослушалась приказа из Вашингтона в 2016 году.

В 2016 году проходило голосование по вопросу избрания России в Совет по правам человека. По словам Пауэр, среди пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН есть негласное правило - поддерживать друг друга при избрании в СПЧ. Поэтому Вашингтон приказал Пауэр проголосовать за Россию, однако она ослушалась приказа и проголосовала против РФ.

В своих мемуарах дипломат пояснила, что сделала это из-за личных разногласий с позицией Москвы.

"В тот день мое настроение было другим. Я не собиралась поступиться своими принципами, поэтому следовала голосу совести", - написала в мемуарах Пауэр, объяснив свое решение.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Саманта Пауэр написала колонку в New York Times о смерти российского дипломата Виталия Чуркина. Пауэр отметила, что "ее сердце разбито".

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