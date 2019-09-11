Глава МВД Эстонии: из Украины к нам по безвизу едут "гомо-советикусы"

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме посчитал, что безвизовым режимом с Украиной могут пользоваться "не те сорта людей". Глава МВД пожаловался журналистам, что в Эстонию по безвизу приезжают не украинцы, а жители юго-востока Украины. Хельме назвал их "обрусевшими украинцами" и "гомо-советикусами".

Министр пояснил, что он уже сейчас ищет законные способы, которые позволят Эстонии закрыть границу для иммигрантов из Украины. По словам Хельме, эстонский парламент подготовит соответствующее решение уже этой осенью.