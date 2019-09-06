Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Ему было 95 лет.

Магабе скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких.

Действующий глава государства Эммерсон Мнангагва отметил, что Мугабе был иконой освободительного движения и посвятил жизнь раскрепощению своего народа.

Мугабе стал президентом в 1987 году и стоял во главе страны 30 лет. До этого он семь лет был премьер-министром.

В 2017-м произошел военный переворот, его поместили под домашний арест и отстранили от руководства правящей партией "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт". В итоге Мугабе заявил о добровольной отставке.

Партия предложила Мнангаве занять кресло главы государства до выборов, а летом прошлого года он их выиграл, набрав 50,8% голосов.

Читайте также:

Президент Зимбабве Мугабе решил подать в отставку