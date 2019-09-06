Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Ему было 95 лет.
Магабе скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких.
Действующий глава государства Эммерсон Мнангагва отметил, что Мугабе был иконой освободительного движения и посвятил жизнь раскрепощению своего народа.
Мугабе стал президентом в 1987 году и стоял во главе страны 30 лет. До этого он семь лет был премьер-министром.
В 2017-м произошел военный переворот, его поместили под домашний арест и отстранили от руководства правящей партией "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт". В итоге Мугабе заявил о добровольной отставке.
Партия предложила Мнангаве занять кресло главы государства до выборов, а летом прошлого года он их выиграл, набрав 50,8% голосов.
Читайте также:
Президент Зимбабве Мугабе решил подать в отставку
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.