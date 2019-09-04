В Китае обвинили FedEx в попытках доставить холодное оружие в Гонконг

Китайские власти заподозрили американскую компанию FedEx в попытке незаконно доставить холодное оружие в Гонконг. Об этом рассказало издание South China Morning Post. Ранее оператора доставки уже уличили в незаконном перенаправлении в США посылок, предназначенных для компании Huawei в Китае.

Тип ножей, которые FedEx собиралась переправить с материковой части Китая в Гонконг, подлежит обязательной регистрации. Однако компания проигнорировала это требование. Сейчас на посылку наложен арест.