Китайские власти заподозрили американскую компанию FedEx в попытке незаконно доставить холодное оружие в Гонконг. Об этом рассказало издание South China Morning Post. Ранее оператора доставки уже уличили в незаконном перенаправлении в США посылок, предназначенных для компании Huawei в Китае.
Тип ножей, которые FedEx собиралась переправить с материковой части Китая в Гонконг, подлежит обязательной регистрации. Однако компания проигнорировала это требование. Сейчас на посылку наложен арест.
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