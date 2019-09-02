Ребенок стал первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах

Издание Bahamas Press сообщило о первой жертве урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова. По информации издания, семилетний мальчик утонул, когда его семья пыталась спастись от стихии.

Сестра утонувшего мальчика пропала без вести. Сейчас скорость ветра на островах достигает скорости в 298 км/ч. Ураган "Дориан" обрушился на Багамы 1 сентября. Метеорологи считают, что вскоре ураган перейдет на южное побережье США.