Путин: РФ подготовит симметричный ответ на угрожающие ей действия США

Владимир Путин поручил минобороны, МИД и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США для России, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа. Об этом он заявил в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Президент напомнил, что несколько дней назад Америка произвела испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии более 500 км. По договору о ликвидации ракет средней и малой дальности она относится к категории запрещенных. Кроме того, была использована пусковая установка МК-41, что также является нарушением документа, добавил глава государства.

По его словам, которые приводит сайт Кремля, данное испытание "не было импровизацией", это "очередное звено в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий". Путин обвинил США в том, что они "срежиссировали пропагандистскую кампанию" о якобы несоблюдении Россией положений договора, о котором идет речь.

Очевидно, что Соединённые Штаты путем выхода из договора намерены развязать себе руки для развёртывания в разных точках планеты ранее запрещённых ракет, заявил российский лидер. Он добавил, что РФ вынуждена разрабатывать новейшее оружие, чтобы обеспечить свою безопасность, хотя не хочет втягиваться в гонку вооружений и по-прежнему открыта для диалога.

Источник фото: сайт Кремля

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