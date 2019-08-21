Белый дом рассматривает потенциальную возможность заключения с Россией нового соглашения по контролю над вооружениями. Такое заявление сделал заместитель государственного секретаря США по вопросам политики Дэвид Хейл.
"Мы хотели бы видеть что-то новое. Может, есть возможность в результате плодотворных переговоров подписать новый договор о ликвидации ракет. Это все зависит от совместного желания. У нас было несколько встреч с российскими коллегами, надеюсь, они продолжатся", - сказал он.
Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Позднее решение американской стороны подтвердило и Министерство иностранных дел России.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам официального представителя Пентагона Роберта Карвера, во время испытаний новейшей американской крылатой ракеты "Томагавк" военные использовали пусковую установку Mark 41, которая используется в комплексе противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки.
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Пентагон создает ракету, запрещенную ДРСМД
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