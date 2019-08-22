Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит оснований для ослабления санкций Евросоюза в отношении России. Такое заявление он сделал во время своего визита в Москву для встречи с главной МИД РФ Сергеем Лавровым.
По мнению министра, Россия должна сделать определенные шаги для мирного урегулирования военного конфликта в Донбассе, а затем поднимать тему возможного ослабления санкций.
"До сих пор это было невозможно. И пока это так, будет также сложно говорить о санкциях ЕС", - считает Маас.
При этом он добавил, что видит новые возможности для достижения прогресса в деле разрешения кризиса на востоке Украины. Проведение переговоров в нормандском формате значительно ускорит процесс, заключил глава МИД Германии.
Ранее социологическая служба YouGov провела опрос, согласно которого большинство жителей Германии выступают за ослабление санкций ЕС в отношении России. За незамедлительную отмену всех ограничений выступили 21% опрошенных немцев, еще 32% посчитали, что власти должны пойти на пошаговое смягчение санкций.
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