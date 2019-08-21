У президента Уругвая диагностировали рак легкого

Президент Уругвая Табаре Васкес созвал пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам, что врачи обнаружили у него рак легкого. Примечательно, что сам Васкес по образованию является врачом-онкологом. Он сообщил, что наличие злокачественного образования подтвердила томография.

Васкес сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, но еще пару дней проведет в больнице для дополнительных исследований. Президент также рассказал, что собирается проходить курс лечения в Уругвае.