Президент Уругвая Табаре Васкес созвал пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам, что врачи обнаружили у него рак легкого. Примечательно, что сам Васкес по образованию является врачом-онкологом. Он сообщил, что наличие злокачественного образования подтвердила томография.
Васкес сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, но еще пару дней проведет в больнице для дополнительных исследований. Президент также рассказал, что собирается проходить курс лечения в Уругвае.
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