Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский провел совместный брифинг с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Украинский лидер призвал своему израильского коллегу признать "голодомор" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Примечательно, что до этого мероприятия Владимир Зеленский всячески избегал тему "голодомора", а также уклонялся от вопросов журналистов. Жители Украины неоднократно критиковали Зеленского за шутки, которые он неоднократно допускал по теме "голодомора".

Несмотря на то, что в 30-х годах от голода в Советском Союзе погибли более восьми миллионов человек, после обретения независимости на Украине заговорили о "голодоморе" именно как о геноциде украинского народа. Тем не менее, 2 миллиона человек погибли в Казахстане и Киргизии и еще 2,5 миллиона в РСФСР.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала факты о "голодоморе", который забыли на Украине. Характерно, что памятники жертвам Голодомора на Украине смотрят в сторону России. Однако на деле тогда голодали многие республики СССР, причем организаторами украинского голода были руководители Советской Украины.

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