В США отменили два концерта с участием Пласидо Доминго

Симфонический оркестр Филадельфии планировал провести 18 сентября концерт с участием известного оперного певца Пласидо Доминго. После того, как Доминго обвинили в сексуальных домогательствах оркестр отменил концерт.

Аналогичное решение принял Оперный театр Сан-Франциско, где должно было состояться выступление испанского певца 6 октября.