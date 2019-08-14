Симфонический оркестр Филадельфии планировал провести 18 сентября концерт с участием известного оперного певца Пласидо Доминго. После того, как Доминго обвинили в сексуальных домогательствах оркестр отменил концерт.
Аналогичное решение принял Оперный театр Сан-Франциско, где должно было состояться выступление испанского певца 6 октября.
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