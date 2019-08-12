Порошенко закидали яйцами после допроса в ГБР

Неизвестные начали бросать яйца в бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его выхода из Госбюро расследований. Злоумышленники попали в журналистов и сторонников Порошенко, но самого политика не зацепили.

Выйдя из здания ГБР, экс-президент дал небольшое интервью журналистам и уехал. Порошенко приезжал на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".