Неизвестные начали бросать яйца в бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его выхода из Госбюро расследований. Злоумышленники попали в журналистов и сторонников Порошенко, но самого политика не зацепили.
Выйдя из здания ГБР, экс-президент дал небольшое интервью журналистам и уехал. Порошенко приезжал на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
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Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.