Премьер Армении: страна в состоянии институционального паралича

В 2014 году был подготовлен секретный доклад, в котором говорилось о том, что Армения находится в институциональном апоплексическом состоянии.

Об этом вчера, 4 августа, в ходе прямой трансляции в социальной сети Facebook заявил действующий премьер-министр постсоветской республики Никол Пашинян.

Секретный документ, созданный в период правления предыдущей власти, дает целостное представление о текущей ситуации в Армении, заявил Пашинян. Те проблемы, что были описаны в докладе, невозможно было решить за год. Они, уверен премьер-министр постсоветской республики, актуальны для Армении и сегодня.

Государственный институты страны парализованы и по сей день, отметил Никол Пашинян. Примером этого может служить то, например, указал премьер-министр Армении, что государство выделят деньги на дорожное строительство, но дороги не строятся должным образом или же не строятся вовсе.

По словам Никола Пашиняна, Еревану необходимо создавать с нуля все без исключения государственные институты. В Армении, признал Пашинян, тотальная коррупция, под которой нет ни единой системы управления, ни независимой судебной системы, ни отработанного процесса государственных закупок.

"Нам нужны крепкие нервы. Не нужно панически пытаться решать вопросы, их нужно решать постепенно, не поддаваясь эмоциям", — заявил действующий премьер-министр Армении в ходе прямой трансляции в социальной сети Facebook.

Отметим, что документ, с которым сам Никол Пашинян ознакомился лишь несколько месяцев тому назад, был подготовлен во времена правления Сержа Сагсяна.

Ранее Армения потребовала объяснений от Белоруссии и Казахстана в связи с тем, что Минск и Астана позволяют себе открыто обсуждать то, кто станет следующим главой Организации Договора о коллективной безопасности.

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