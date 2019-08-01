Болтон назвал главу МИД Ирана "ширмой и махинатором"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф является ширмой для нелигитимного руководства страны. Такое заявление сделал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Он не дипломат, а комбинатор, ширма и махинатор", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Представитель Белого дома уверен, что все принципиальные решения в Иране принимает не глава МИД, а руководитель и духовный лидер аятолла Али Хаменеи.

Ранее США объявили о введении персональных санкций в отношении главы МИД Ирана. "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана", - отметили в американской администрации.

По словам самого Зарифа, санкции США не влияют ни на него, ни на его семью, поскольку у него "нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана". Министр считает, что Вашингтон рассматривает его, как "главного представителя Ирана во всем мире", а поэтому опасается.