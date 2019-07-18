Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Российской Федерации Владимиру Путину и согласился приехать на 9 мая, День Победы, в Россию.
Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", — говорится в сообщении.
Сообщается, что Макрон и Путин обсудили в ходе телефонного разговора положение дел, сложившееся после выхода Соединенных Штатов Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Главы Франции и России пришли к выводу, сообщает официальный сайт Кремля, что договор этот — гарант обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и фактор сдерживания распространения ядерного оружия по всему миру.
Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили также обстановку в Сирии и ситуацию на Украине. Главы двух государств пришли к выводу, что необходимо активизировать совместную работу в направлении урегулирования военного конфликта на юго-востоке постсоветской республики.
Напомним, что лидеры такого уровня, как действующий президент Франции, не посещали Парад Победы с 2010 года. Тогда в Москве были канцлер Германии Ангела Меркель, а также председатель Китайской народной республики Ху Цзиньтао.
В последующие годы и Меркель, и премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, и президент США Барак Обама, и глава Франции Франсуа Олланд отказывались приезжать в Россию на День Победы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент США Дональд Трамп "позитивно" воспринял приглашение на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.
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