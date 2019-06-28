Действующий президент США Дональда Трамп "позитивно" воспринял приглашение на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.
Об этом заявил пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков.
Президент США заявил, что будет ждать официального приглашения, отметил Песков. В самое ближайшее время, добавил специалист, Кремль направит его Вашингтону.
Напомним, что сегодня на полях саммита G20 в японском городе Осаку прошла встреча глав Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Беседа лидеров двух сверхдержав продлилась полтора часа.
В ходе встречи глава РФ Владимир Путин и пригласил Дональда Трампа на празднование 75-летия Великой Победы.
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