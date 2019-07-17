Мухаммад V развелся с обладательницей титула "Мисс Москва-2015"

Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса "Мисс Москва-2015".

Об этом сообщает малайзийское издание New Straits Times.

Ссылаясь на собственные источники New Straits Times сообщает, что супруги оформили развод 1 июля в суде Сингапура. Издание отмечает, что официально об этом событии нигде не упоминалось.

Как пишут авторы материала, Мухаммад V и Оксана Воеводина развелись в формате талак баин — "необратимой" форме развода в исламе.

Источники рассказали малайзийскому изданию, что королевской семье не понравилась одна из многочисленных публикаций Оксаны Воеводиной в ее аккаунте в Instagram. Так, пишет New Straits Times, супруга Мухаммада V написала, что ее сын в будущем станет наследным принцем государства и будущим королем Малайзии.

Мухаммад V и его приближенные посчитали высказывание Воеводиной "неприличным непониманием" традиций престолонаследия.

Напомним, что в Малайзии короля избирает совет наследственных султанов сроком на пять лет. Правитель выполняет церемониальные функции, а также является верховным главнокомандующим.

Отметим, что Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились в ноябре минувшего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что супруга действующего премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и эмира Дубая Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума взяла с собой 39 миллионов долларов и сбежала в Германию.

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