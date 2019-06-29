Супруга действующего премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и эмира Дубая Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума сбежала в Германию.
С собой принцесса Хайя бинт аль-Хусейн прихватила крупную сумму денег.
Об этом сообщает британское издание The Sun.
45-летняя Хайя бинт аль-Хусейн, пишут авторы материала, взяла с собой в Германию 11-летнюю дочь, 7-летнего сына и 39 миллионов долларов.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.
В Европе принцесса, сообщает The Sun, попросила убежища и подала на развод. Мохаммед бен Рашид Аль Мактум пытался заставить Лондон вернуть его семью, но британские власти премьер-министру ОАЭ отказали.
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