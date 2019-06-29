The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию

Супруга действующего премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и эмира Дубая Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума сбежала в Германию.



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С собой принцесса Хайя бинт аль-Хусейн прихватила крупную сумму денег.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

45-летняя Хайя бинт аль-Хусейн, пишут авторы материала, взяла с собой в Германию 11-летнюю дочь, 7-летнего сына и 39 миллионов долларов.

На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.

В Европе принцесса, сообщает The Sun, попросила убежища и подала на развод. Мохаммед бен Рашид Аль Мактум пытался заставить Лондон вернуть его семью, но британские власти премьер-министру ОАЭ отказали.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что арабские шейхи вербуют россиянок через соцсети для интим-услуг.

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